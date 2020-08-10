«Выборочно заходят в автобусы и штрафуют»: Омичи предупреждают друг друга о «масочных» рейдах

Полицейские проверяют, как омичи соблюдают масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, несмотря на существенное ослабление режима полной готовности в Омской области местные жители обязаны носить маски до 1 сентября. Ситуация с распространением коронавируса в регионе пока оставляет желать лучшего, ежедневно выявляется более сотни новых зараженных.

Тем временем горожане стали замечать полицейских, которые контролируют, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте и на остановках. Один из таких рейдов сняли пассажиры.

– Остановка «Аэропорт местных линий», выборочно заходят в автобус и штрафуют, либо просто фотографируют салон с улицы и внутри. Будьте осторожнее, хотя бы на такой случай имейте с собой маску! – предупреждает в соцсетях анонимный автор.

В полиции отметили положительную динамику – все больше местных жителей стали пользоваться средствами защиты. За отсутствие масок пока выписали всего 23 штрафа.

В пресс-службе областного УМВД напоминают, что за нарушение масочного режима в регионе предусмотрены штрафы: для граждан – до 30 000 рублей; для должностных лиц и предпринимателей – до 50 000 рублей; для юрлиц – до 300 000 рублей