Смертность растет: За сутки от коронавируса в Омской области скончались 5 человек

В области за сутки заразились 108 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории Омской области, по данным местного оперштаба, за прошедшие сутки заразились 108 человек. В общем с начала пандемии количество заразившихся вирусом выросло до 7 856 человек.

Не обошлось без летальных исходов. Сегодня медики зафиксировали 5 смертей от COVID-19. Омская область близится к рубежу 100 смертей от коронавируса, но пока в печальном списке 97 фамилий.

За сутки выздоровели 69 человек, общее число с начала пандемии достигло 4 838 человек.

Под наблюдением медиков дома находятся 1 472 человека, сняты с учета 46 185.

В лабораториях за прошедший день провели 2 462 теста на коронавирус, всего врачи протестировали 323 829 человек.

Напомним, накануне СМИ заметили серьезные расхождения в статистике смертности от коронавируса между данными омского оперштаба и Росстата. Федеральное ведомство сообщило, что в июне от COVID-19 скончались 86 омичей, тогда как минздрав говорил лишь о 12.