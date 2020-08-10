Стало известно, какой магазин займет место закрывшегося «НоваТора» в Омске

Сейчас магазин закрыт. На его территории ведутся ремонтные работы. Фото: www.novator55.ru

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что основатель сети гипермаркетов "НоваТор" Арсен Понамарев объявил о закрытии бизнеса. Предприниматель рассказал, что рассчитается с долгами с поставщиками и уедет из города. В Омске, по его словам, его проекты плохо реализуются.

Скорее всего, пустующее здание на Звездова 39 займет магазин "Победа". Омский предприниматель Виктор Шкуренко поделился со СМИ информацией, что уже подписал договор аренды и готовит к запуску на этой площади новый проект.

- Мы подписали договор аренды с владельцем помещения и планируем открыть магазин в конце этого месяца. Сейчас идет подготовка к открытию, - заявил "Городу55" бизнесмен.