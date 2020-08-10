На видео попало, как 5-летнюю девочку сбивает машина на переходе

Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Инцидент произошел накануне днем в Старом Кировске. Там на дороге сбили 5-летнюю девочку. Госавтоинспекция опубликовала видео с место происшествия.

На записи с регистратора ехавшей позади машины видно, что ребенок переходит дорогу по зебре, часть машин останавливается, но «Мазда», ехавшая по противоположной полосе, даже не затормозила на пешеходном переходе. Девочка, оказавшаяся посреди дороги, решила побежать вперед, и в этот момент на нее наехало авто.

35-летний водитель, судя по всему, просто не заметил малышку на проезжей части. Почему он не остановился, увидев, что все остальные затормозили на этом участке, выяснят полицейские.