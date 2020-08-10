Леса на севере Омской области тушат пожарные-парашютисты

В Омской области сейчас действует 6 очагов лесных пожаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О сложной ситуации с лесными пожарами на пресс-конференции рассказал начальник Главного управления лесного хозяйства региона Сергей Максимов. Из-за затянувшейся жары в Омской области продолжается пожароопасный сезон. Особенно отметил глава лесхоза сложности с тушением пожаров в Усть-Ишиме, Тевризском, Большеуковком районах, где сейчас действуют 6 лесных пожаров.

- Причины этих лесных пожаров, как ни странно, скажем так, нетипичные для Омской области - сухие грозы. Они возникли в очень отдаленных местах. Это зона авиационного контроля, авиационного тушения. В настоящее время там ведутся работы. В сложившейся ситуации мы привлекли парашютистов-десантников авиалесоохраны. За одним пожаром мы сейчас наблюдаем, туда можно добраться только авиационным транспортом, - рассказал Максимов.

Также глава ведомства заметил, что пока все пожары контролируемые, несмотря на некоторые сложности. Из-за затянувшейся жары болота на севере Омской области пересохли, поэтому пожарным приходится искать другие источники воды.

- Ущерба большого не будет. Вообще если ущерб от пожаров меньше, чем затраты, которые будут понесены при их ликвидации, то их можно не тушить, - подытожил начальник лесного хозяйства.