«Мы не ожидали настолько сурового приговора»: Мать омички, осужденной за изнасилование и убийство мужчины, намерена обжаловать приговор

Елену Повеляйкину признали виновной в жестокой расправе над односельчанами.

В пятницу, 7 августа в Саргатском райсуде вынесли приговор Елене Повеляйкиной. 22-летнюю жительницу деревни Михайловки признали виновной в убийстве двоих взрослых мужчин. При этом одного из них хрупкая на вид девушка еще и жестоко изнасиловала, а фото расправы выслала в соцсетях своим знакомым.

За совершенные тяжкие преступления Повеляйкиной грозило максимальное наказание – до 25 лет колонии. Прокуратура предложила назначить ей 15 лет лишения свободы. Суд в итоге приговорил ее к 13 годам колонии общего режима (строгий для женщин в РФ не предусмотрен).

«Комсомолка» связалась с матерью фигурантки. Женщина, хоть и оставила детей, когда те были еще маленькими и ушла из дома, уверяет – с дочерью они все это время поддерживали хорошие отношения. Она настаивала, что Елена непричастна к перечисленным зверствам. А отец девушки – местный фермер – даже распродал часть имущества, чтобы обеспечить ее хорошим юристом.

– Честно говоря, мы сильно удивлены таким жестким приговором, – рассказала нам мать Повеляйкиной Вера Ивановна. – Мы рассчитывали на гораздо менее суровый. Думали, что просто накажут за фотографию – и все. Я до сих пор не верю, что она на такое способна. После приговора даже не успела с Леной попрощаться, а папе дали 15 минут поговорить с ней наедине. О чем именно был разговор, я в подробностях не знаю. Но мы все сейчас очень переживаем. Конечно же, будем обжаловать приговор. Адвокат уже готовит документы.

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