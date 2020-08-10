В Омске насмерть сбили байкера на «Ямахе»

Байкер погиб на месте, не дождавшись скорой помощи. Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне, 9 августа, поздним вечером на Левом берегу на улице Конева в ДТП скончался мотоциклист.

Сообщение об аварии поступило в 23:05, рассказали в пресс-службе МВД по Омской области. По предварительным данным, 40-летний водитель "Тойоты" ехал со стороны улицы 70 лет Октября. В районе перекрестка с проспектом Комарова он решил развернуться и столкнулся с байкером на мотоцикле "Ямаха". Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Уже известно, что водитель "Тойоты" был лишен водительских прав некоторое время назад.