Омич изрубил машину мачете, разозлившись на незнакомца

Свои действия мужчина объяснил необоснованной агрессией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завершилось расследование по уголовному делу о хулиганстве. Как сообщают в прокуратуре Омской области, инцидент произошел весной 5 марта. 54-летний покупатель в магазине на проспекте Королева стал размахивать мачете, материться и угрожать другим посетителям.

Что стало причиной ссоры, не уточняется, но обвиняемый заставил обидчика выйти на улицу. Покупатели опасались, что мужчина просто зарежет обидчика, но он решил выместить злобу на припаркованном неподалеку "Ниссане". С помощью мачете хулиган разбил лобовое стекло автомобиля и сильно повредил кузов. Остановить его удалось сотрудникам охраны. Мужчина был сильно пьян, а свои действия объяснил немотивированной агрессией.

Скоро дело рассмотрят в суде. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.