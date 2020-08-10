Соцсети: На дорогу в Омске выбегает ребенок и кривляется перед машинами

По словам очевидцев, странные игры заметили на улице Омской. Фото: «Яндекс. Карты»

Водители города предупреждают друг друга о странном ребенке, который кидается практически под колеса машин.

– На улице Омской, в районе между 65-й школой и 146-й гимназией на проезжую часть выскакивает мальчик в красной футболке (9-10 лет), кривляется перед машинами и убегает на тротуар, – рассказывает в соцсетях очевидец Анастасия Чередниченко. – Сказала, что это не игра – стоял спиной, как будто не с ним разговаривают! Водители, будьте внимательны Родители, пожалуйста, проведите беседы со своими чадами!

Комментаторы рассказывают, что замечали такие игры детей и на других дорогах в Омске.