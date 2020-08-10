За сутки в Омской области от коронавируса умерли сразу 4 человека

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Областной минздрав опубликовал данные по обстановке с ковидом на воскресенье, 9 августа. Ситуация остается еще очень напряженной. За сутки прибавилось 112 новых зараженных. Есть и очередные жертвы.

Коронавирус унес жизни еще четверых местных жителей. Общее число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом на данный момент составляет 92 человека.

Тем временем, на выходных стало известно о существенном расхождении в официальных данных по смертности от минздрава и Росстата. Согласно последнему ведомству цифра выше примерно в 10 раз. В министерстве здравоохранения попытались это объяснить разной методикой подсчета.