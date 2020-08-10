В Омске сгорели два дома - из огня вытащили 5 газовых баллонов

Оба дома сгорели дотла. К счастью, никого из жильцов не было внутри во время пожара. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске на Левобережье на улице 4-ая Тюкалинская вспыхнули два частных дома. Из-за сухой, ветряной погоды огонь быстро захватил строения. К счастью, никого из жильцов в момент возгорания внутри не оказалось, сообщают в пресс-службе МЧС по Омской области.

Для борьбы с огнем понадобилось 11 пожарных машин, 59 спасателей и 5 часов. Сообщение о пожаре поступило 9 августа в 16:54, а полностью его ликвидировать удалось лишь к 21:42 часам. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Из огня пожарные вынесли 5 газовых баллонов, что помогло избежать серьезного взрыва. В огне никто не пострадал.