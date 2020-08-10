На Омскую область надвигаются дожди и грозы

В Омской области ожидаются дожди и грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лето 2020 года в Омской области выдалось на редкость жарким и началось даже раньше календарного. Уже в мае отметки на термометрах застыли на +30 градусах. Дневная температура лишь на несколько недель за все это время опускалась ниже.

Из-за сложившейся ситуации в регионе даже ввели режим ЧС. Аграрии могут лишиться части урожая.

Последний месяц сезона также остается знойным и засушливым. Однако в ближайшие дни местных жителей ждет небольшая передышка. Синоптики обещают, что область освежат дожди и грозы. Правда, температура воздуха существенно не изменится.

По данным Обь-Иртышского УГМС, днем 10 августа будет +25...+30 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывами до 18 м/с. Кратковременный дождь, местами гроза.

Во вторник, 11 августа, ночью +14…+19 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, в отдельных районах порывами до 14 м/с. Днем +25…+30 градусов. Кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах ожидаются грозы и град. Ветер юго-восточный с переходом на южный, юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывами до 15-20 м/с.

В среду, 12 августа, ночью +12…+17. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, в отдельных районах порывами до 14 м/с. Днем +23…+28. Кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывами до 15-18 м/с.