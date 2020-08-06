В Омской области усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

Жители обязаны соблюдать масочный режим. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В омском правительстве после решения оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной о продлении масочного режима прошло совещание с ведомствами, которые должны следить за его соблюдением. Вопрос рассматривали представители министерства региональной безопасности, УМВД, Роспотребнадзора и администрации города. В соответствии с распоряжением губернатора Александра Буркова все перевозчики обязаны обеспечить водителей и кондукторов масками. В средствах индивидуальной защиты должны быть и сами пассажиры.

Однако анализ ситуации показал, что масочный режим часто нарушается. К сожалению, не все жители выполняют это обязательное требование. Поэтому в Омской области контроль за его соблюдением будет серьезно усилен.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, министерство региональной безопасности активно проводит мероприятия по фиксации нарушителей режима с использованием программного обеспечения «Поток+». Оно внедряется в рамках автоматического комплекса «Безопасный город».

Ношение средств индивидуальной защиты в транспорте - обязательное условие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте будет усилен. В отношении нарушителей режима будут вводиться новые более жесткие меры, - подчеркнул Министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Только за прошлую неделю проверили около 500 транспортных средств. Составлено 123 протокола за нарушение масочного режима. Водителей и пассажиров без средств индивидуальной защиты штрафуют. Суммы серьезные: для граждан на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.