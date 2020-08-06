В мэрии Омска объяснили, почему дорога-дублер улицы 70 Лет Октября будет шириной всего 2 полосы

Дорогу пришлось сузить из-за границы с природоохранной зоной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске продолжается строительство дороги-дублера для улицы 70 лет Октября. Ее очень ждали жители Левого Берега и водители. Предполагалось, что дублер серьезно разгрузить от пробок эту часть города.

Однако некоторые жители заметили серьезное сужение проезжей части долгожданной дороги - на участке под Метромостом до 3-й Островской. Ширина дублера в этом месте по проекту составит всего 5,5 метров, то есть примерно две полосы. Естественно, омичи начали возмущаться в соцсетях, что это за дублер шириной всего в две машины. Многие сделали вывод, что зимой из-за снега по обочинам там не смогут разъехаться и две машины.

В мэрии объяснили, почему дублер улицы 70 Лет Октября такой узкий и из-за чего возникло это сужение.

- Дорога на первом участке ограничена с двух сторон федеральным земельным участком и Иртышом, природоохранной зоной. Проектировался этот участок как проезд местного значения, только для легкового транспорта, с двумя полосами движения и шириной проезжей части в 5,5 метров. Проектировался этот участок с максимально разрешённой скоростью 40 километров в час. грузовой и пассажирский автотранспорт по этому участку ездить не будет, - сообщил замдиректора департамента строительства Евгений Дорошенко.