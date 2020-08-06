Прохожие заметили детей, сидевших в окне омской многоэтажки

Фото: «Инцидент Омск» Фото: vk.com

Жители Ленинского округа обратили внимание на картину, которая их обеспокоила. Из окна девятиэтажки в Привокзальном поселке, высунув ноги на улицу, сидели дети.

– Харьковская, 27. Может, кто узнает своих деток и объяснит им, что это небезопасно! – рассказывает подписчик паблика «Инцидент Омск».

Комментаторы удивились, почему очевидцы происходящего не сделали замечание подросткам самостоятельно. Другие рассмотрели, что дети высовываются из окна на втором или третьем этаже. Однако при неудачном падении даже с такой высоты можно получить серьезные увечья.

Напомним, за это лето в Омской области произошло уже около 10 аналогичных ЧП, многие из них закончились трагически.