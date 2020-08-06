В Омской области врачи и водители частных скорых, работающие с коронавирусом, получат выплаты

Губернатор отметил: сейчас особенно важно поддерживать врачей. Фото: пресс-служба правительства Омской области

На очередном заседании омского правительства решено предоставить частным клиникам субсидии на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ. Губернатор подчеркнул, что при работе с коронавирусом, их персонал рискуют жизнью и здоровьем точно так же, как и сотрудники государственных больниц. Как сообщает пресс-служба омского правительства, врачи и водители частных скорых получат стимулирующие выплаты от государства за период с апреля по август. Выплаты производятся один раз в месяц - по 50 тысяч.

Медицинскому персоналу неотложки, участвующему в этом или обеспечивающему условия для оказания скорой помощи, и водителям «неотложек» предусмотрены стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей. Губернатор Александр Бурков распорядился взять кабинету министров вопрос выплат врачам на особый контроль.

Врачам частных больниц, непосредственно оказывающим скорую медицинскую помощь, предусмотрены 1 раз в месяц выплаты в 50 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

По его мнению, в случае с врачами скорых неважна форма собственности больниц - частная или государственная. Все медики одинаково рискуют при работе с коронавирусом. А значит должны получать стимулирующие выплаты.

- Безусловно, нужно поддерживать врачей частного сектора здравоохранения, которые работают непосредственно с заболевшими коронавирусом, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Отметим, что субсидии выделяются из федерального бюджета. Как рассказала министр здравоохранения Ирина Солдатова, источником обеспечения являются бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств. Субсидии частным клиникам будут предусмотрены Министерством здравоохранения Омской области.