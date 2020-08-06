В Омской области подросток перевернулся на квадроцикле

Подростка увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не известно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером в Таре местные жители были вынуждены вызывать скорую помощь 15-летнему подростку. Он выехал покататься на квадроцикле, но быстро оказался в канаве. По заявлениям очевидцев, парень не просто съехал с дороги, а перевернулся несколько раз.

В пресс-службе МВД сообщают, что по предварительным данным школьник не справился с управлением. Сейчас он находится в больнице, о полученных им травмах пока ничего не известно.

Сейчас проводится проверка. Полиция выясняет, как подросток оказался за рулем. Управлять квадроциклом по закону можно только с 16 лет.