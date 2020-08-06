Появилось видео страшной аварии с тремя погибшими на Левом берегу в Омске

Фото: УМВД России по Омской области

Страшная авария случилась в ночь на 6 августа на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. В результате столкновения перекрестке двух авто погибли три человека, сами машины также практически полностью разрушены.

В соцсети выложили видео момента происшествия, сделанное видеорегистратором ехавшего рядом автомобиля. На записи видно, что «Лексус» ехал по дороге на зеленый, в то время как такси пыталось проскочить на красный сигнал светофора. В результате второе авто на полной скорости врезалось в первое. Удар был такой силы, что внедорожник несколько раз перевернулся и отлетел на обочину. «Датсун» и вовсе превратился в кусок покореженного металла. У находившихся внутри людей не было шансов на спасение.

– В результате происшествия водитель автомобиля «Датсун» и пассажир, девушка 2001 года рождения, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля «Датсун», женщина (личность устанавливается), скончалась позже в медицинском учреждении, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.