В омской колонии №7 зафиксировали вспышку вируса - в администрации уверяют, что это не COVID-19

Из-за вспышки ограничили свидания и запретили передачу посылок заключенным. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне стало известно, что в колонии № 7 произошло массовое заражение заключенных острой респираторной инфекцией. Всех заболевших сразу же изолировали, провели все необходимые исследования.

В пресс-службе омского УФСИН заявляют, что коронавируса ни у кого из больных нет, это обычная простуда. Несмотря на это в колонии провели полную дезинфекцию.

Также в ведомстве сообщают, что из-за вспышки ОРВИ сотрудников исправительного учреждения перевели на двухнедельный график работы без возможности покидать территорию колонии во время рабочей смены. Дома же сотрудники обязаны находиться на самоизоляции. Также в ИК №7 приостановили передачу посылок и запретили длительные свидания.

Ранее в одной из колоний Омска уже подозревали вспышку коронавируса. Тогда повторные анализы показали отрицательные результаты, заболевших также изолировали и оказали необходимую медицинскую помощь.