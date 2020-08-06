Омич угнал грузовик, чтобы отметить день ВДВ у родственников

Мужчина решил отправиться в район, чтобы отметить праздник с родными. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После дня ВДВ в полицию с заявлением об угоне обратился мужчина. Он рассказал, что не обнаружил грузовика на стоянке после выходных. Примерный ущерб он оценил в 600 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе полиции, раскрыть угон удалось по горячим следам. После беседы со сторожем автостоянки стало ясно, что на грузовике уехал 54-летний омич, работавший у владельца машины.

Мужчину задержали в Горьковском районе сотрудники ДПС. В этот момент водитель был пьян. Как рассказал мужчина, он отмечал день ВДВ и спонтанно решил отправиться к родственникам в район. Другого средства передвижения, кроме грузовика работодателя у него не было.

В полиции уточнили, что ранее мужчина уже был судим и лишен водительских прав. Теперь на него заведены два уголовных дела об угоне и вождении без прав. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.