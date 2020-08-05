От коронавируса умерло уже более 80 омичей

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:16:46+03:00

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Коронавирус в Омской области не сдает позиции. По данным омского оперштаба, в последнюю неделю в регионе каждый день фиксируют летальные исходы. Ранее такого не наблюдалось. Сегодня в городе скончалось 2 человека с диагнозом COVID-19. С начала этой недели вирус унес жизни уже 7 человек, столько же скончалось от коронавируса на прошлой.

Общее количество умерших в Омской области с начала пандемии уже перешагнуло порог в 80 человек. Согласно сегодняшнему сообщению оперштаба точное количество погибших составляет 81 человек. Количество новых случаев заражения продолжает быть стабильно высоким - более 100 случаев за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU