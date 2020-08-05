2020-08-05T12:47:23+03:00
Общество

Безработным омичам из бюджета выдали 15 миллионов субсидий на открытие своего дела

Помощь от государства получил 31 сибиряк
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На эти цели уже выделено более 15 миллионов рублей из областного бюджета.На эти цели уже выделено более 15 миллионов рублей из областного бюджета.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Государство продолжает поддерживать омичей, оставшихся без работы. Те, кто не трудоустроен, могли получить субсидию на создание своего дела. Поддержкой воспользовался 31 омич. Сумма выплат из областного бюджета составила 15 миллионов. Размер субсидии на одного человека около 500 тысяч.

На них можно купить недвижимость, сельхозтехнику; авто, оборудование, мебель и другое для открытия своего дела.

- Субсидия – мероприятие активной политики занятости населения. Это не только содействие в организации собственного дела для безработного жителя, но и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства омичей, оставшихся без работы. Получивший субсидию обязан создать, как минимум, одно рабочее место. В организационных вопросах будущим предпринимателям оказывают консультационную помощь специалисты центров занятости, регионального бизнес-инкубатора и центра поддержки предпринимательства, – отметил зампред омского правительства, глава минтруда и соцразвития Владимир Куприянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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