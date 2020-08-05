Стало известно, когда в Омск придут дожди

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:54:54+03:00

До конца недели ждать понижения температуры и осадков не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Омске уже несколько дней держится аномальная жара. 2 августа город побил температурный рекорд столетней давности, и с тех пор днем столбик термометра не опускается ниже +30 градусов.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится в регионе до конца этой недели, но неожиданную грозу прогнозируют на 6 августа. Как сообщают синоптики, дождь пройдет поздним вечером и вызовет понижение температуры до +24 градусов.

Осадки с грозами обещают с 10 по 13 августа. Температура воздуха в эти дни начнет понемногу снижаться.

В понедельник, 10 августа, прогнозируют до +27;

Во вторник, 11 августа, до +26;

В среду, 12 августа, до +24;

В четверг, 13 августа, до +21;

В пятницу, 14 августа, температура резко упадет до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU