Стало известно, когда в Омск придут дожди
В Омске уже несколько дней держится аномальная жара. 2 августа город побил температурный рекорд столетней давности, и с тех пор днем столбик термометра не опускается ниже +30 градусов.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится в регионе до конца этой недели, но неожиданную грозу прогнозируют на 6 августа. Как сообщают синоптики, дождь пройдет поздним вечером и вызовет понижение температуры до +24 градусов.
Осадки с грозами обещают с 10 по 13 августа. Температура воздуха в эти дни начнет понемногу снижаться.
В понедельник, 10 августа, прогнозируют до +27;
Во вторник, 11 августа, до +26;
В среду, 12 августа, до +24;
В четверг, 13 августа, до +21;
В пятницу, 14 августа, температура резко упадет до +17.
ИСТОЧНИК KP.RU