2020-08-05T12:41:36+03:00
Общество

Омич задолжал 11-летней дочери больше миллиона

Погасить долг его заставила невозможность продать квартиру
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото:Фото:Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Омич 5 лет не платил алименты своей дочери. За это время он успел переехать в Москву, а деньги бывшей жене на ребенка перечислял не постоянно. Таким образом мужчина, накопил долгов на 1,27 миллионов рублей. На связь должник не выходил, на уведомления от судебных приставов не отвечал, официально нигде не был трудоустроен.

В пресс-службе судебных приставов сообщили, что единственным имуществом горе-отца была квартира, полученная им в наследство от матери. На любые действия с ней приставы и наложили ограничения. Вскоре после этого мужчина объявился сам. Оказалось, он собирался продать жилплощадь, но столкнулся с неприятным сюрпризом.

Чтобы провести сделку, должник согласился заплатить не только долг перед дочерью, но и исполнительный сбор 88 тысяч рублей. Сибиряк выплатил всю сумму сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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