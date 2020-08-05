2020-08-05T12:14:53+03:00
Общество

В мэрии прокомментировали обрушение стены в многоэтажке в Омске

В ведомстве заявили, что это не опасно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В районной администрации заверили, что ремонтные работы уже начались.В районной администрации заверили, что ремонтные работы уже начались.Фото: ВКонтакте
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Накануне в соцсетях омичи сообщали об обрушении части кирпичной кладки в подъезде жилого дом в Комсомольском городке. На фотографиях груда кирпичей действительно выглядела пугающе. Жильцы опасались, что стена может оказаться несущей, а восстанавливать ее не будут.

В администрации Октябрьского округа сообщили, что никакой серьезной опасности для устойчивости дома это обрушение не несет.

- По информации управляющей компании ООО «Артклинингдомострой», в сообщениях жителей речь идет о стене-перегородке при входе подъезд. Стена не является несущей. Сегодня начались работы по ее восстановлению. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время на доме проводится капитальный ремонт на общую сумму 11 млн рублей, - прокомментировали ситуацию чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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