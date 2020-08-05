2020-08-05T11:33:23+03:00
Общество

В Омской области от коронавируса умерли еще 2 пациента

Заразившихся по-прежнему больше 100
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирус в Омске продолжает уносить жизни омичей. Сегодня не стало еще двоих.Коронавирус в Омске продолжает уносить жизни омичей. Сегодня не стало еще двоих.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным омского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. За все время с начала пандемии заразилось более 7 тысяч человек, а именно 7 318.

Вирус продолжает уносить жизни омичей, за сутки скончалось еще двое. Теперь погибшими от нового вируса числятся 81 человек с начала пандемии.

В оперштабе также зафиксировали 88 выздоровлений за сутки. Общее число победивших COVID-19 с начала пандемии составило 4 477 человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находится 1 412 пациентов, выписались 44 609 человек.

В омских лабораториях за последние сутки сделали 2 750 тестов на коронавирус. За все время медики сделали уже 309 574 исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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