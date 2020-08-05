В Омской области от коронавируса умерли еще 2 пациента
По данным омского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. За все время с начала пандемии заразилось более 7 тысяч человек, а именно 7 318.
Вирус продолжает уносить жизни омичей, за сутки скончалось еще двое. Теперь погибшими от нового вируса числятся 81 человек с начала пандемии.
В оперштабе также зафиксировали 88 выздоровлений за сутки. Общее число победивших COVID-19 с начала пандемии составило 4 477 человек.
Под постоянным наблюдением врачей сейчас находится 1 412 пациентов, выписались 44 609 человек.
В омских лабораториях за последние сутки сделали 2 750 тестов на коронавирус. За все время медики сделали уже 309 574 исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU