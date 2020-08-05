Жителям омских Нефтяников в 35-градусную жару дали отопление

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:22:45+03:00

Жильцы задыхаются в своих квартирах и недоумевают, зачем им тепло

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В Омске на минувших выходных установилась аномальная жара. Температура днем стабильно держится выше +30...+35 градусов, а ночью не опускается ниже +20. А в Нефтяниках на улице Химиков жильцам многоквартирного дома внезапно дали отопление.

Об этом они сообщают в соцсетях. Как отмечают авторы поста, так продолжается уже около недели. Жильцы задыхаются. Первые несколько дней трубы были просто теплыми, и люди списали это на испытания тепловых сетей или ремонтные работы. Но потом батареи стали горячими.

- Находиться в квартире и спать вообще не возможно, - жалуются омичи.

В комментариях предполагают, что в этом может быть виновата управляющая компания, случайно открывшая задвижку в ходе осмотра трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU