Жителям омских Нефтяников в 35-градусную жару дали отопление
В Омске на минувших выходных установилась аномальная жара. Температура днем стабильно держится выше +30...+35 градусов, а ночью не опускается ниже +20. А в Нефтяниках на улице Химиков жильцам многоквартирного дома внезапно дали отопление.
Об этом они сообщают в соцсетях. Как отмечают авторы поста, так продолжается уже около недели. Жильцы задыхаются. Первые несколько дней трубы были просто теплыми, и люди списали это на испытания тепловых сетей или ремонтные работы. Но потом батареи стали горячими.
- Находиться в квартире и спать вообще не возможно, - жалуются омичи.
В комментариях предполагают, что в этом может быть виновата управляющая компания, случайно открывшая задвижку в ходе осмотра трубопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU