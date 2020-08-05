В Омске школы будут работать в три смены
Омск готовится к началу учебного года. Во время пандемии коронавируса учебный процесс начнется с некоторыми изменениями. В омских школах появятся дополнительные смены. Детей по рекомендациям Роспотребнадзора придется разводить на потоки, чтобы не создавать массовых скоплений. Об этом говорил губернатор в прямой линии на телеканале "Россия 24". Перемены тоже будут у детей в разное время.
- Кто-то начнет с первого урока работать, кто-то – со второго, кто-то – с третьего. Где-то одна была смена в школах, будет две. Где-то, возможно, три смены, чтоб рассредоточить ребятишек, - заявил Александр Бурков.
Также он подчеркнул, что это большая организационная работа и дополнительная нагрузка на учителей. Но губернатор заверил, что омская система образования справится с нагрузкой.
ИСТОЧНИК KP.RU