2020-08-05T10:30:14+03:00
Общество

В Омске школы будут работать в три смены

Об этом заявил губернатор Александр Бурков
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Роспотребнадзор обязал омские школы разводить потоки учеников.Роспотребнадзор обязал омские школы разводить потоки учеников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Омск готовится к началу учебного года. Во время пандемии коронавируса учебный процесс начнется с некоторыми изменениями. В омских школах появятся дополнительные смены. Детей по рекомендациям Роспотребнадзора придется разводить на потоки, чтобы не создавать массовых скоплений. Об этом говорил губернатор в прямой линии на телеканале "Россия 24". Перемены тоже будут у детей в разное время.

- Кто-то начнет с первого урока работать, кто-то – со второго, кто-то – с третьего. Где-то одна была смена в школах, будет две. Где-то, возможно, три смены, чтоб рассредоточить ребятишек, - заявил Александр Бурков.

Также он подчеркнул, что это большая организационная работа и дополнительная нагрузка на учителей. Но губернатор заверил, что омская система образования справится с нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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