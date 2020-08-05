2020-08-05T10:35:45+03:00
Общество

Названо еще одно омское предприятие, травившее жителей выбросами

От него зафиксировали выбросы бензопирена
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тема загрязнения воздуха продолжает волновать омичей. Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков уже говорил о выбросах. Он упомянул о 5 выявленных предприятиях, которые допустили загрязнения этим летом.

В пресс-службе омского минприроды сообщили о результатах проверки ООО "Университет экологических проблем". Ее начали из-за зафиксированных в июле превышениях этилбензола, фенола и аммиака, в которых предприятие и подозревали.

- При проверке установлено превышение нормативов выбросов бензапирена от стационарного источника выбросов в 4 раза с учетом погрешности. Выбросы этилбензола, бензола, толуола, о-ксилола не учтены в инвентаризации источников выбросов, проекте предельно допустимых выбросов и разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - сообщили в ведомстве.

Компанию обязали устранить нарушения до 28 августа 2020 года. Предприятие и ранее было замечено в выбросах вредных и опасных веществ в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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