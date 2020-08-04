Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми
Соцсети облетело фото множества поваленных деревьях на набережной реки Омь у Юбилейного моста. Ее начали благоустраивать. Омичи недовольны таким подходом строителей. Жители считают такое отношение к деревьям "варварским" и опасаются, что новые растения во время благоустройства не высадят. В итоге может получиться "лысая благоустроенная набережная".
В департаменте городского хозяйства отметили, что деревья на набережной Оми признаны старыми и аварийными, их вырубка согласована с комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в Омске.
- На данный момент существующее озеленение склонов корректируется ландшафтной чисткой. Более 100 старых и аварийных деревьев будет убрано и заменено на новые, - успокоили жителей в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU