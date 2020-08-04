2020-08-04T13:30:44+03:00
Общество

Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми

Горожан опасаются, что новые растения высаживать не станут [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сейчас проходит второй этап реконструкции набережной на улице Бударина.Сейчас проходит второй этап реконструкции набережной на улице Бударина.Фото: ВКонтакте
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Соцсети облетело фото множества поваленных деревьях на набережной реки Омь у Юбилейного моста. Ее начали благоустраивать. Омичи недовольны таким подходом строителей. Жители считают такое отношение к деревьям "варварским" и опасаются, что новые растения во время благоустройства не высадят. В итоге может получиться "лысая благоустроенная набережная".

В департаменте городского хозяйства отметили, что деревья на набережной Оми признаны старыми и аварийными, их вырубка согласована с комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в Омске.

- На данный момент существующее озеленение склонов корректируется ландшафтной чисткой. Более 100 старых и аварийных деревьев будет убрано и заменено на новые, - успокоили жителей в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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