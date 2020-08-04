2020-08-04T08:34:45+03:00
Общество

В Омской мэрии произошла еще одна громкая отставка

Ее инициатором, по информации СМИ, стала Оксана Фадина
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Юрий Бабик, начальник управления формирования комфортной городской средыЮрий Бабик, начальник управления формирования комфортной городской среды
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В Омске в отставку может уйти начальник управления формирования комфортной городской среды Юрий Бабик. Работу его управления часто критиковали горожане и различные эксперты. Много нелестных отзывов звучало в последние годы о благоустройстве городских пространств и дворов. За эту работу отвечало управление Бибика.

Как сообщает РИА "ОмскИнформ", инициатором увольнения чиновника стала мэр Омска Оксана Фадина. О причинах такого решения пока ничего не известно, ведь ранее с публичной критикой работы подчиненного мэр не выступала.

Напомним, недавно в администрации уже сообщали об отставке Светланы Шенфельд , директора департамента жилищного строительства. Она проработала на своем посту около 15 лет. О причинах ее увольнения тоже ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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