В МЧС рассказали, как пережить опасную жару в Омске
Лето в этом году балует омичей ясными днями и теплой погодой. Но в ближайшую неделю погоду нельзя назвать приятной, ожидается температура воздуха выше +30 градусов. По сообщениям омских синоптиков завтра в городе ожидается и вовсе опасная для жизни жара +36, а в некоторых районах и выше.
В пресс-службе Омского МЧС сообщают, что такая температура может представлять реальную угрозу для жизни и призывают омичей быть внимательнее к своему здоровью. Чтобы легче перенести аномальную погоду в ведомстве предлагают соблюдать несколько простых правил:
- Как можно меньше находиться на солнце в дневные часы;
- Носить свободную, легкую одежду;
- Надевать головные уборы;
- Ограничить физическую активность, в том числе и работу на дачном участке;
- Пейте больше воды;
- В помещении без кондиционера используйте увлажнитель;
Особое внимание сотрудники МЧС советуют уделять детям и пожилым людям, как наиболее чувствительным к воздействию высоких температур.
Напомним, что аномальная жара пришла в Омск на минувших выходных. 2 августа в городе был побит рекорд столетней давности по максимальной температуре.
ИСТОЧНИК KP.RU