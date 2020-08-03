В МЧС рассказали, как пережить опасную жару в Омске

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:04:46+03:00

Омичам советуют меньше находится на солнце и снизить физическую активность Фото: ВКонтакте

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Лето в этом году балует омичей ясными днями и теплой погодой. Но в ближайшую неделю погоду нельзя назвать приятной, ожидается температура воздуха выше +30 градусов. По сообщениям омских синоптиков завтра в городе ожидается и вовсе опасная для жизни жара +36, а в некоторых районах и выше.

В пресс-службе Омского МЧС сообщают, что такая температура может представлять реальную угрозу для жизни и призывают омичей быть внимательнее к своему здоровью. Чтобы легче перенести аномальную погоду в ведомстве предлагают соблюдать несколько простых правил:

- Как можно меньше находиться на солнце в дневные часы;

- Носить свободную, легкую одежду;

- Надевать головные уборы;

- Ограничить физическую активность, в том числе и работу на дачном участке;

- Пейте больше воды;

- В помещении без кондиционера используйте увлажнитель;

Особое внимание сотрудники МЧС советуют уделять детям и пожилым людям, как наиболее чувствительным к воздействию высоких температур.

Напомним, что аномальная жара пришла в Омск на минувших выходных. 2 августа в городе был побит рекорд столетней давности по максимальной температуре.

ИСТОЧНИК KP.RU