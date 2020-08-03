2020-08-03T13:43:00+03:00
Общество

В Омск через 4 месяца с начала пандемии из Киргизии и Армении вернули 17 сибиряков

Все это время они не могли вернуться на родину
Станислав МУХИН
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Омичей вывезли из других стран.Омичей вывезли из других стран.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Пандемия коронавируса серьезно вмешалась в планы 17 омичей, которые неожиданно для себя застряли в Армении и Киргизии. Из-за закрытых границ они не смогли вовремя вернуться на родину. И только через 4 месяца при помощи омского правительства удалось организовать сибиряка дорогу до Омска. Они прилетели самолетом еще 1 августа. Отпуск в других странах для них сильно затянулся. Люди не скрывали радости от своего возвращения.

- Всего по состоянию на 3 августа 2020 года благодаря слаженной работе ведомств в регионе вернулось более 200 омичей из Таиланда, Вьетнама, Германии, США и других стран, - уточнили в пресс-службе омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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