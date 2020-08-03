Фонтан на набережной в Омске сломался из-за жары

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:26:11+03:00

В Омске стоит аномальная жара +34 градуса, фонтан сломался из-за перегрева, как утверждают в городской администрации Фото: ВКонтакте

Фонтан долгое время не может заработать в плановом режиме

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Накануне в соцсетях омичи снова пожаловались на отключенный сухой фонтан на улице Бударина.

- Приехали именно в это место повеселить деток и очень сильно разочаровались. Мы были не одни такие, - сетует автор поста.

Новый фонтан, успевший полюбиться омичам, работает с постоянными перебоями. Долгое время на техническом обслуживании находился один из насосов, но его работу обещали быстро наладить. И вот в день города фонтан снова оказался отключен. В мэрии объясняют это перегревом двигатели из-за жаркой погоды.

- В настоящее время сухой фонтан на улице Бударина не работает из-за того что вышел из строя насос. Причина поломки - перегрев двигателя. До вторника специалисты починят насос и восстановят водную конструкцию, - пообещали в мэрии.

Ранее администрация сообщала, что фонтан будет работать в будние дни с 12 до 23 часов, в выходные с 11 до 23.

ИСТОЧНИК KP.RU