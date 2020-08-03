В Омске водитель насмерть сбил женщину на Левом Берегу

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:23:38+03:00

Он не заметил ее в темном переулке

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Стало известно о ДТП со смертельным исходом в Кировском округе. 25-летний водитель на "ВАЗ 21140" ехал между жилыми домами №2 и №4 по улице Звездная и наехал на пешехода. Инцедент произошел в 22:50, на улице уже успело стемнеть. Не исключают, что парень просто не заметил человека в сумерках.

В пресс-службе ГИБДД сообщают, что пешеходом оказалась 50-летняя местная жительница. От полученых травм она скончалась на месте. По факту наезда проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU