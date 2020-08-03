На видео снова попал момент выбросов в реку в Омске
Омичи снова запечатлели на видео сбросы в Омь из трубы в конце улицы 10 лет Октября. Ранее сбросы неизвестных веществ из этой трубы уже неоднократно попадали в объективы видеокамер местных жителей.
В сегодняшнем посте очевидцы жалуются, что пришли на рыбалку, но увидели только выбросы и густую белую пену.
- Естественно о рыбалке теперь и речи нет, - расстраивается автор.
До сих пор не ясно, кому именно принадлежит труба и какие вещества вызывают обильное пенообразование и масляные пятна. О них сообщали омичи ранее. Ничего не известно и о результатах проверки проб, которые сделали в начале июля, после первых сообщений о загрязнениях реки.
Выбросы в Омку в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU