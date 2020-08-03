2020-08-03T09:08:03+03:00
Общество

На видео снова попал момент выбросов в реку в Омске

Омичи уже не первый раз замечают сбросы из этой трубы [Видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В момент сбросов из трубы на воде образуется белая пенаВ момент сбросов из трубы на воде образуется белая пенаФото: ВКонтакте
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Омичи снова запечатлели на видео сбросы в Омь из трубы в конце улицы 10 лет Октября. Ранее сбросы неизвестных веществ из этой трубы уже неоднократно попадали в объективы видеокамер местных жителей.

В сегодняшнем посте очевидцы жалуются, что пришли на рыбалку, но увидели только выбросы и густую белую пену.

- Естественно о рыбалке теперь и речи нет, - расстраивается автор.

До сих пор не ясно, кому именно принадлежит труба и какие вещества вызывают обильное пенообразование и масляные пятна. О них сообщали омичи ранее. Ничего не известно и о результатах проверки проб, которые сделали в начале июля, после первых сообщений о загрязнениях реки.

Выбросы в Омку в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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