На видео попал момент страшной аварии в центре Омска

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:30:00+03:00

О пострадавших пока ничего не известно [Видео]

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На видео попал момент аварии на улице Жукова в Омске. Внедорожник "Ниссан" на светофоре столкнулся с другим автомобилем, который пытался развернуться. В итоге машины столкнулись в районе "Казачьего рынка". Удар был очень сильный.

Официальных комментариев от ГИБДД пока нет, но на кадрах с видеорегистратора видно, что женщина-водитель могла получить серьезные травмы. Она с трудом выбралась из автомобиля, где сработали подушки безопасности, и легла на асфальт рядом с машиной. На помощь ей пришли неравнодушные очевидцы.

В комментариях к видео омичи активно обсуждают дорожное происшествие и сходятся во мнении, что ситуация на дороге в момент аварии сложилась непонятная.

Момент аварии в омске.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU