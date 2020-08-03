В мэрии прокомментировали закатанные в асфальт деревья в Омске
Накануне омичи удивились странному решению при ремонте пешеходных дорожек на улице Яковлева. Там, где раньше был газон и росли деревья, теперь лежит новенький асфальт. Деревья рабочие оставили на их местах, но закатали стволы в асфальт.
- 1 августа, в день проведения работ с асфальтом, выявленные замечания исправили: лишний асфальт вокруг деревьев был убран, выполнено сопряжение с бордюром, привезена и подсыпана плодородная почва, - на жалобы оперативно отреагировали в "Управлении дорожного хозяйства и благоустройства".
В ведомстве уверяют, что за допущенные нарушения к подрядчику будут применены штрафные санкции. Деревья возьмут под особый контроль и обеспечат усиленный полив, чтобы не допустить высыхания.
ИСТОЧНИК KP.RU