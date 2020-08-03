В мэрии прокомментировали закатанные в асфальт деревья в Омске

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:39:11+03:00

В администрации уверены, что при должном уходе деревьям ничего не угрожает Фото: ВКонтакте

Омичей заверили, что нарушения устранили в тот же день

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Накануне омичи удивились странному решению при ремонте пешеходных дорожек на улице Яковлева. Там, где раньше был газон и росли деревья, теперь лежит новенький асфальт. Деревья рабочие оставили на их местах, но закатали стволы в асфальт.

- 1 августа, в день проведения работ с асфальтом, выявленные замечания исправили: лишний асфальт вокруг деревьев был убран, выполнено сопряжение с бордюром, привезена и подсыпана плодородная почва, - на жалобы оперативно отреагировали в "Управлении дорожного хозяйства и благоустройства".

В ведомстве уверяют, что за допущенные нарушения к подрядчику будут применены штрафные санкции. Деревья возьмут под особый контроль и обеспечат усиленный полив, чтобы не допустить высыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU