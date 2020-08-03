Появилось видео со следственного эксперимента по делу «Левобережного маньяка» в Омске

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:19:46+03:00

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Местные жители стали свидетелями следственного эксперимента по делу "Левобережного маньяка" в Омске. На кадрах опубликованного видео в соцсетях видно, что мужчину в сопровождении полицейских и понятых ведут к месту последнего нападения на женщину на улице Степанца. Он в той же одежде, в которой его и задержали. Подозреваемый уже во всем сознался и сотрудничает со следствием.

Напомним, что подозреваемого задержали вечером 31 июля. Им оказался местный наркоман. В поимке преступника полиции помог фоторобот, по нему местные жители без труда узнали нападавшего. В минувшие выходные суд поддержал прошение следственного комитета о заключении его под стражу на время следствия.

Следственный эксперимент маньяк Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU