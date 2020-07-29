Появилось видео с места нападения «левобережного маньяка» на женщину в Омске

29 Июль 2020 2020-07-29T09:55:31+03:00

В следственном комитете внимательно относятся к сообщениям о "маньяке" в соцсетях. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В соцсетях появилось видео от местного жителя с места нападения "маньяка" на Левобережье на улице Степанца. На кадрах видно, что к подъезду стягиваются полицейские, эксперты и потревоженные произошедшим соседи.

В комментариях омичи уже начали обсуждать, что делать и как обезопасить себя и близких от возможного нападения.

- Очень трудно, даже профессиональным бойцам , противостоять человеку с ножом, - оценивают свои возможности в драке комментаторы.

Напомним, что полиция уже занимается расследованием по фактам нападения на женщин на левом берегу. Ведутся следственные мероприятия. Здоровью пострадавшей на ул. Степанца сейчас ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/793198" frameborder="0"></iframe> Место нападения маньяка в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU