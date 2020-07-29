Появилось видео с места нападения «левобережного маньяка» на женщину в Омске
В соцсетях появилось видео от местного жителя с места нападения "маньяка" на Левобережье на улице Степанца. На кадрах видно, что к подъезду стягиваются полицейские, эксперты и потревоженные произошедшим соседи.
В комментариях омичи уже начали обсуждать, что делать и как обезопасить себя и близких от возможного нападения.
- Очень трудно, даже профессиональным бойцам , противостоять человеку с ножом, - оценивают свои возможности в драке комментаторы.
Напомним, что полиция уже занимается расследованием по фактам нападения на женщин на левом берегу. Ведутся следственные мероприятия. Здоровью пострадавшей на ул. Степанца сейчас ничего не угрожает.
Место нападения маньяка в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU