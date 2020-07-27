2020-07-27T12:50:09+03:00
Общество

Омского дачника подозревают в незаконном хранении наркотиков

Мужчина не смог объяснить росгвардейцам, что делал ночью в лесу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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При задержании мужчина утверждал, что он обычный дачникПри задержании мужчина утверждал, что он обычный дачникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую пятницу в районе 22:00 патрульные росгвардии следовали по маршруту вдоль лесополосы в Кировском округе. Им навстречу выехал автомобиль "Митсубиси", водитель которого при виде патрульных открыл дверь и что-то выбросил в лес.

Когда мужчину остановили, он вел себя агрессивно, убеждал патруль в том, что ничего не выбрасывал. На вопрос, почему оказался в лесу так поздно, неубедительно отвечал, что он - местный дачник, а в лес приехал, чтобы выбросить мусор. Однако выяснилось, что дача у мужчины в другой части города, а площадки для сбора ТКО поблизости с местом задержания нет.

По данным пресс-службы Росгвардии, при осмотре местности был найден пакет с порошком светлого цвета. Предположительно наркотиками. 29-летний местный житель отправился в отделение полиции, а пакет с порошком на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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