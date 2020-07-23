23 Июль 2020 2020-07-23T07:24:29+03:00

В Омске машина сбила 9-летнего ребенка на велосипеде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Инцидент произошел в районе Советского парка.

9-летнего мальчика катавшегося на велосипеде по улице Пригородной сбила «Киа Рио», направлявшаяся со стороны улицы Андрианова в направлении улицы Забайкальской. По предварительным данным, ребенок выехал на проезжую часть с прилегающей территории.

– В результате ДТП велосипедист-мальчик 2011 года рождения доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU