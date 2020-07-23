В Омске машина сбила 9-летнего ребенка на велосипеде
Пострадавшего увезли в больницу
В Омске машина сбила 9-летнего ребенка на велосипеде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в районе Советского парка.
9-летнего мальчика катавшегося на велосипеде по улице Пригородной сбила «Киа Рио», направлявшаяся со стороны улицы Андрианова в направлении улицы Забайкальской. По предварительным данным, ребенок выехал на проезжую часть с прилегающей территории.
– В результате ДТП велосипедист-мальчик 2011 года рождения доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU