В Омске стало известно о закрытии сети гипермаркетов «НоваТор»

22 Июль 2020 2020-07-22T14:03:35+03:00

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Сообщается о возможном закрытии сети гипермаркетов "НоваТор" в Омске. Об этом в социальных сетях рассказывают горожане. Они обратили внимание на пустые прилавки магазинов. Новый товар там не спешат завозить. Более того, устроили распродажу со скидками существующих товаров. Подозрения омичей подтвердил персонал одного из гипермаркетов сети.

- "НоваТор" закрывается. Продавцы сказали что все. Жаль, хорошая омская сеть была, - написал один из жителей и приложил фото пустых прилавков.

Сам владелец Арсен Пономарев пока не спешит комментировать ситуацию и делать заявления о будущем своей сети.

ИСТОЧНИК KP.RU