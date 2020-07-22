Главным дорожником в Омской области стала женщина

22 Июль 2020 2020-07-22T10:58:04+03:00

За ремонт дорог в регионе теперь будет отвечать Наталья Туркова.

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В дорожном управлении Омской области спустя 1,5 года появился руководитель. На эту должность назначили Наталью Туркову.

Напомним, место освободилось, после того, как в ноябре 2018 года предыдущий глава Дмитрий Христолюбов ушел в отставку.

Все это время ведомство искало начальника на зарплату от 48 тысяч рублей по конкурсу. Но желающих, судя по всему, так и не нашлось.

И вот теперь главой дорожного управления утвердили Наталью Туркову. Она будет отвечать за реализацию госпрограмм, контроль качества дорожных работ, расходование дорожного фонда, исполнение адресной инвестпрограммы, работу подведомственных организаций. Кроме того, ей предстоит отбирать муниципалитеты для предоставления субсидий на строительство и ремонт дорог и заключать соглашения с Росавтодором для предоставления субсидий Омской области, а также организовывать участие региона в федеральных целевых программах.

ИСТОЧНИК KP.RU