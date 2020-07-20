В Омской области до сих пор не снижается прирост заразившихся коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T12:23:43+03:00

Уже несколько дней подряд за сутки выявляют более 100 новых случаев

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Число суточного прироста заболевших ковидом продолжает держаться на рекордных за все время с начала пандемии отметках – каждый день выявляют больше сотни новых случаев.

По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу на 20 июля, в Омской области за сутки снова выявили 108 зараженных. В регионе ситуация остается очень напряженной.

Однако в Москве и Московской области, откуда все началось в России, в последнее время цифры после всплеска заболеваемости начали значительно снижаться. Вероятно, наш регион сейчас уже вышел на пик заболеваемости, после которого можно ждать плато. Глава областного минздрава предсказывала, что это произойдет в августе.

Тем временем сегодня в облправительстве пройдет очередной региональный оперштаб по коронавирусу. И, судя по росту заболеваемости, ограничительные меры могут снова ужесточить.

ИСТОЧНИК KP.RU