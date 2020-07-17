Омичей предупредили об ухудшении погоды

17 Июль 2020 2020-07-17T14:23:03+03:00

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Жаркая и сухая погода в Омске ненадолго сменится проливным дождем с сильным ветром, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 17 июля местами по Омской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра от 17 до 22 м/с. Спасатели призывают омичей соблюдать правила безопасного поведения.

Местных жителей просят быть осторожнее и соблюдать элементарные правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU