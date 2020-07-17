Омич напился, отмечая покупку ВАЗа, а потом поехал кататься по городу

17 Июль 2020 2020-07-17T14:17:03+03:00

На машине еще даже не было номеров

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Омичи заметили на дороге машину, которая совершала на дороге совершенно непредсказуемые маневры. Очевидцы заподозрили, что водитель пьян и сообщили об увиденном в силовикам.

Вскоре патруль заметил подходящий под описание ВАЗ без госномеров. Когда водителя остановили, он с трудом соображал, что происходит вокруг.

– От водителя исходил резкий запах алкоголя. Мужчина признался, что накануне употреблял спиртные напитки, а отсутствие государственных регистрационных знаков объяснил тем, что автомобиль он купил совсем недавно и не успел поставить его на учет в ГИБДД, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – На место был вызваны инспекторы безопасности дорожного движения, в присутствии которых 30-летний водитель согласился пройти медицинское освидетельствование: факт алкогольного опьянения местного жителя подтвердился.

Кроме всего прочего выяснилось, что у 30-летнего мужчины даже нет прав на управление автомобилем. Теперь, судя по всему, он сможет нескоро их получить. На нарушителя завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU