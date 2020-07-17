Стало известно, как в Омске будут перекрывать Ленинградский мост на 10 дней

17 Июль 2020 2020-07-17T13:55:05+03:00

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Снова ограничение движения планируется на Ленинградском мосту. Связано это с заменой асфальта. В эти выходные ожидается перекрытие моста - с 20:00 воскресенья 19 июля. Но полностью закрывать его не будут - ограничивать проезд будут полосами, чтобы не устраивать пробки.

В течение ближайших 10 дней омским водителям нужно быть на чеку - все это время на Ленинградском мосту продолжатся работы по замене асфальта. В случае дождливой погоды ремонт продлится несколько дольше.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, все работы будут выполняться на Ленинградском мосту силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Асфальт будет уложен на площади 13 тыс. кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU