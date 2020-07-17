В Омске двое детей поехали без разрешения кататься на автобусе и потерялись на ночь глядя
В ночь на 17 июля патрулям Росгвардии поступил тревожный сигнал: где-то по городу бродят двое маленьких детей, и их необходимо срочно найти, пока не случилось беды.
Все началось с того, что 8-летняя девочка гуляла со своим 12-летним братиком во дворе. Потом они заскучали и решили без разрешения взрослых покататься на автобусе. Первая часть «взрослого» плана удалась. Только вот, как вернуться домой, ребятишки не имели ни малейшего понятия.
Но все закончилось хорошо. Уже в полпервого ночи парочку юных беглецов, пытавшихся перейти оживленную дорогу заметил проезжавший мимо патруль.
– Ими оказались разыскиваемые ребята, впоследствии они были переданы сотрудникам полиции для дальнейшей передачи родственникам, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU