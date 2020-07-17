2020-07-17T13:40:48+03:00
Общество

Омичка забрала из приюта «модного» той-терьера, прельстившись, что его отдали бесплатно, а потом вернула обратно

Как только у собаки начались проблемы со здоровьем, от нее избавились, как от ненужной вещи
Анна МИКУЛА
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Гоша очень ждет настоящего хозяина – в приюте ему особенно плохо. Фото: приют «Друг»Гоша очень ждет настоящего хозяина – в приюте ему особенно плохо. Фото: приют «Друг»
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Сотрудники омского приюта «Друг» рассказали о грустной и, к сожалению, нередкой истории, приключившейся с их подопечным. В прошлом году к ним попал той-терьер. Такой маленькой собачке совсем не место среди больших и сильных псов, выживавших на улице.

Поэтому Гоше стали искать хозяев в первую очередь. С одной стороны, найти владельца для породистого животного значительно легче, чем для дворняги. С другой, есть гораздо больший риск нарваться на любителей получить питомца даром, не готовых вкладывать средства в его содержание.

Песика вскоре забрали домой, а через год вернули. «Хозяйка» сообщила, что у него обнаружили эпилепсию, и тратиться на его лечение она не намерена.

Из-за своего не по размеру задиристого характера Гоша вынужден – для его же собственной безопасности – практически всю свою жизнь проводить в маленькой клетке для кошек. В общем просторном вольере с другими собаками он просто не выживет.

Фото: приют «Друг»

Фото: приют «Друг»

– Пока он жил у нас в приюте, такого за ним замечено не было. Вообще эта болезнь редко развивается в Гошином возрасте. Поэтому пока мы своими глазами не увидим проблему и не проведем необходимые обследования, никаких диагнозов ставить не будем, – рассказали в приюте. – В любом случае, Гоше совсем не место в приюте. Пес в возрасте, с типичным той-терьеристым характером. Поэтому мы ищем для него знающих и понимающих хозяев.

Узнать, как забрать Гошу или любого другого питомца из «Друга», можно здесь. Познакомиться с собаками можно онлайн или приехав в приют по адресу: улица 2-я Учхозная, 2а. Всех гостей ждут с 12.00 до 17.00.

Кроме того, здесь будут рады любой помощи Фото: приют «Друг» кормами, медикаментами или рабочей силой. Узнать подробнее, в чем сейчас нуждается приют, можно по т.: 38-22-72 (с 10.00 до 20.00), 38-22-20 (с 10.00 до 17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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